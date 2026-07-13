نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیان توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153,450 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,600 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,000 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,350 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,300 دينار.