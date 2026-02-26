‏ئەنبار.. گەردەلویلیگ خوەڵوتوز قائم گرێدەو و هووشداری درێد وە هاوڵاتیەیل

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏شەپوول خوەڵوارین خەسیگ، ئمڕوو پەنجشەممە، قەزای قائم خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار گردەو، کە بویە مدوو داوەزیان وەرچەویگ مەودای نوڕین و سەختی جموجویل هامشوی .

‏وەپای پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، شەپوولەگە بویەسە مدوو بەرزەوبوین خەڵوتوز خەسیگ لە کەش ناوچەگە، لەناوەین مەزەنەیل وەردەوامبوینی ئەرا چەن ساعەتیگ، لە ئەنجام لایەنەیل پەیوەنیدار هووشداری دانە هاوڵاتیەیل، ئەوانەگ بیماری هەناسدان دیرن هەوەجە کەێد لە ماڵ بمینن لە ماڵ دەرنەچن تەنیا لەوەخت هەوەجەکریاگ نەود.

