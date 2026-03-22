میسان.. دەرهاوەردن تەرم مناڵیگ کە لەناو بیریگ وە قویلی ٧٣ مەتر
شفق نیوز- میسان
وەڕێوبەرایەتی رزگارکردن سەر وە هێزەیل فریاکەفتن لە پارێزگای میسان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان تەرم مناڵیگ دەرهاوەردنە کەفتویدە ناو بیریگ وەجیهیلیاگ کە قویڵییەگەی رەسێدە 73 مەتر، لە ناوچەی جەزیرەی کومێت.
وەڕێوبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: " کارەگە چەن سەعاتیگ کیشا لە وەخت دەسوەپیکردنیەو کە لە سەعات چوار ئیوارە بویه، و تیمەیل فریاکەفتن شۆفەڵ و ئامێرەیل بڕین تایبەت وەکار هاوردنە ئەرا ڕەسین وە بن بیرەگە".
لە دریژەی بەیاننامەگە هاتیە "وەگەرد گشت تەققەلایەیل تیمەیل پزیشکی، کووچ دواییکردن مناڵەگە راگەیانن، و تەرمەگەی دریا دەس لایەنەیل پێوەندیدار"، هەمیش دووپات کریا لەبان "پێویستی قایمکردن و بەسانن چاڵەیل وەجیهیلیاگ ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی هاوڵاتییەیل".