‏میسان.. دەرهاوەردن تەرم مناڵیگ کە لەناو بیریگ وە قویلی ٧٣ مەتر

‏میسان.. دەرهاوەردن تەرم مناڵیگ کە لەناو بیریگ وە قویلی ٧٣ مەتر
2026-03-22T08:42:00+00:00

‏شفق نیوز- میسان

‏وەڕێوبەرایەتی  رزگارکردن سەر وە هێزەیل فریاکەفتن لە پارێزگای میسان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان  تەرم مناڵیگ دەرهاوەردنە کەفتویدە ناو بیریگ وەجیهیلیاگ کە قویڵییەگەی رەسێدە 73 مەتر، لە ناوچەی جەزیرەی کومێت.

‏وەڕێوبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: " کارەگە چەن سەعاتیگ کیشا لە وەخت دەسوەپیکردنیەو کە لە سەعات چوار ئیوارە بویه، و تیمەیل فریاکەفتن شۆفەڵ و ئامێرەیل بڕین تایبەت وەکار هاوردنە ئەرا ڕەسین وە بن بیرەگە".

‏لە دریژەی بەیاننامەگە هاتیە "وەگەرد گشت تەققەلایەیل تیمەیل پزیشکی، کووچ دواییکردن مناڵەگە راگەیانن، و تەرمەگەی دریا دەس لایەنەیل پێوەندیدار"، هەمیش دووپات کریا لەبان "پێویستی قایمکردن و بەسانن چاڵەیل وەجیهیلیاگ ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی هاوڵاتییەیل".

