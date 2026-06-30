مەزەنە کریەێد خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل بکەفێدە پەنجشەممەی ئایندە

شەفەق نیوز - بەغدا

سەرچەوەیلیگ ئاگادار، مەزەنە کردن کە مووچەی خانەنشینەیل رووژ پەنجشەممەی ئایندە خەرج بکریەێد، هاوەخت وەگەرد پشوو بانکەیل کە ئەرا سوو چوارشەممە دیاری کریاس، لە وەختیگ تا ئیسە هیچ راگەیاننیگ فەرمی لەی باوەتە دەرنەچیە.

سەرچەوەیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن، کە پشوو بانکەیل کە ئەرا سوو چوارشەممە دیاری کریاگە، تیەێد ئەرا تەواوکردن کارەیل بودجەیل نیمەی ساڵانە و رێکارەیل جەرد ساڵانە، لەناو رێکارە کارگێڕییە دەورییەیل کە ساڵانە جیوەجی کریەین.

زیای کردن کە وسانن دەوام لە بانکەیل شایەت بوودە هوکار دۊاخستن پرۆسەیل خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا رووژ پەنجشەممەی ئایندە، و باس ئەوە کردن کە تا ئیسە هیچ راگەیاننیگ فەرمی دەرنەچیە کە وادەی خەرجکردنەگە دووپات بکەێد.