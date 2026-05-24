مەرەقەزکردن مووچەی مانگ حوزەیران ئەرا خانەنشینەیل عراق

دەزگای خانەنشینی نیشتمانی لە عراق، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، دەسکردن وە خەرج مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ حوزەیران 2026 وەشیوەیگ پلەیی راگەیان.

لەلای خوەییش، بانک رافیدەین، ئیوارەی ئمڕوە، دەسکردن وە بەشەوکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا مانگ حوزەیران وەڕی ئامرازەیل خەرجکردن ئەلیکترۆنی راگەیان.

حکومەت عراق، ریکارەیل خەرجکردن شایستەیل دارایی وەرجە جەژن قوربان خەسەو کرد، کە وەزارەت دارایی رووژەیل جمعە و شەممە کردە دەوام، ئەرا خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل، لە وەختیگ وەزارەت کار مووچەی کراکارە خانەنشینەیل مەرەقەز کرد.