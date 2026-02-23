موسڵ و بەغداد.. گەنجیگ تواێد خوەی بکوشێد چوینکە دویەتیگ رازی وەپی نەویە و ژنیگ خوەی دەێدە سێدارە

شفق نيوز- نەینەوا / بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا کە پولیس پارێزگای نەینەوا شکست وە تەقەلای خوەیکوشتن گەنجیگ هاورد لەناو تەمەن بیس ساڵان بویە، هاتیە وە بەنزین خوەی بسزنێد لە شار مووسڵ، دویای تویشهاتن قەیران دەروینی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لایەنەیل ئەمنی ئاگاداری وەرگردن لەبان کەسیگ وەشیوەی ناسروشتی دەبەی بەنزین لە یەکێک لە شارەیل موسڵ هەڵگردیە، و وەکوتپڕ پولیس رەسیە شوین رویداوەگە.

وتیش: پولیس توانست ئەو گەنجە کۆنتڕوڵ بکەێد وەرجەیە خوەی بسزنێد، و دیاری کرد کە زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن زیان دەروینی داشتیە چوینکە چگەسە داوای دویەتیگ و ئەویش رازی وەپی نەویە.

سەرچەوەگە وتیش: کەنجەگە لە هووش خوەی چگ لەوەر هەڵمژین هەڵم بەنزین مەوقەی تەقەلای خوەیکوشتنی، کە هیشت پولیس وە ئاسانی رزگاری بکەێد، وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەری جیوەجی کریا و ئەرا خەسەخانە بریا.

لە بەغداد، سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لەداڵگبوی ساڵ 2003 لەناو ماڵەگەی خوەی لە ناوچەی غەزالیە خوەی دادە سێدارە.

وەگورەی ئەو سەرچەوە، قوربانیەگە وەقەی پەتیگ پەیا کریا کە وەقەی پەنکەی قەواسەی مالەگە گریە دریاوێد، وتیش: زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە دویای دەمەقاڵ و کێشەیل خیزانی خوەی کوشتیە.