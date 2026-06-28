‏مردن 11 کەس وە مدوو وەخوارکەفتن فرۆکە لە باکوور خوەرهەڵات فەڕەنسا

شەفەق نیوز ـ پاریس

‏دەسەڵاتداریل شارۆچکەی تومبلین لە باکوور خوەرهەڵات فەڕەنسا، ئمڕوو یەکشەممە، مردن 11 کەس راگەیان لە رویداویگ وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەر وە مەکتەو فێرکاری بازدان وە پەڕەشووت.

‏ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوانی دەسەڵاتداڕەیل وت: فرۆکەوان و گشت دە دەسرنشینەگەی لە رویداوەگە مردن کە نیمەی سەرنشینەیل فێرخوارز و نیمەی ترەکی راهێنەربوین.

‏شارەوانی هەرێم میرت ئێیە موزیل، ئیف سیجی راگەیان، دیارە زەرەد وە فرۆکەگە رەسیە وەجە ئەواگ بکەفێدە بان زەوی.

‏وتیش؛ٚ ئەگەر شوێن وەخوارکەفتنەگە زیاتربویاتاد، ئەویە مدوو قوربانیبوین زیاتریگ".

‏رویداوەگە لە ناوچەیگ نیشتەجیبوین لە نزیک لە یەنتەریگ بازرگانی رویدایە.

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