مردن 11 کەس وە مدوو وەخوارکەفتن فرۆکە لە باکوور خوەرهەڵات فەڕەنسا
شەفەق نیوز ـ پاریس
دەسەڵاتداریل شارۆچکەی تومبلین لە باکوور خوەرهەڵات فەڕەنسا، ئمڕوو یەکشەممە، مردن 11 کەس راگەیان لە رویداویگ وەخوارکەفتن فرۆکەیگ سەر وە مەکتەو فێرکاری بازدان وە پەڕەشووت.
ئاژانس "رۆیتەرز" لە زوانی دەسەڵاتداڕەیل وت: فرۆکەوان و گشت دە دەسرنشینەگەی لە رویداوەگە مردن کە نیمەی سەرنشینەیل فێرخوارز و نیمەی ترەکی راهێنەربوین.
شارەوانی هەرێم میرت ئێیە موزیل، ئیف سیجی راگەیان، دیارە زەرەد وە فرۆکەگە رەسیە وەجە ئەواگ بکەفێدە بان زەوی.
وتیش؛ٚ ئەگەر شوێن وەخوارکەفتنەگە زیاتربویاتاد، ئەویە مدوو قوربانیبوین زیاتریگ".
رویداوەگە لە ناوچەیگ نیشتەجیبوین لە نزیک لە یەنتەریگ بازرگانی رویدایە.