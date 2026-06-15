‏مردن وەرپرسیگ ناوخوەیی وە مدوو زەخمداری وە تەقیان وێستگەی کارەبا لە دیالە

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏وەرپرس ناوەن خاسەوکردن کارەبای قەزای خڵلس لە پارێزگای دیالە، ئەندازیار عامر مەولان، ئمڕوو دووشەممە، وە مدوو سزیان و ناجیگیری تەندروسی رخداریگ کە لە ئەنجام تەقیان کەرت کارەبای ناو یەکیگ لە وێستگەیل کارەبا رویداوێد لە هەفتەی گوزەشتە.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوان سەرچەوەیلیگ لە فەرمانگەی کارەبای دیالە وت: " رویداوەگە لە وەخت جیوەجیکردن ئەرک هونەریی رویدایە هەنای ئەندازیارەگە لە ناو وێستگەگە بویە، لە ئەنجام بویە مدوو تویشهاتن سزیان رخداریگ، تا لە دویای ئەوە تەندروسیی تێگچوود و لەشی تویش ژەهراویبوین بوی، لەبان تەقەلای دەسەی پزشکی ئەرا رزگارکردنی.

‏ سەرچەوەیگ ناوخوەیی لەهەفتەی گوزەشتە خەوەردا لە زەخمداری وەرپرسیگ بنکەی خاسەوکردن کارەبا لە قەزای خاێس لە دیالە وە سزیان لە ئەنجام تویشهاتن وە سزیان وە مدوو تەقیان کەرت وێستگەی کارەبای قەزاگە.

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