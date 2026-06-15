مردن وەرپرسیگ ناوخوەیی وە مدوو زەخمداری وە تەقیان وێستگەی کارەبا لە دیالە
شەفەق نیوز ـ دیالە
وەرپرس ناوەن خاسەوکردن کارەبای قەزای خڵلس لە پارێزگای دیالە، ئەندازیار عامر مەولان، ئمڕوو دووشەممە، وە مدوو سزیان و ناجیگیری تەندروسی رخداریگ کە لە ئەنجام تەقیان کەرت کارەبای ناو یەکیگ لە وێستگەیل کارەبا رویداوێد لە هەفتەی گوزەشتە.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە زوان سەرچەوەیلیگ لە فەرمانگەی کارەبای دیالە وت: " رویداوەگە لە وەخت جیوەجیکردن ئەرک هونەریی رویدایە هەنای ئەندازیارەگە لە ناو وێستگەگە بویە، لە ئەنجام بویە مدوو تویشهاتن سزیان رخداریگ، تا لە دویای ئەوە تەندروسیی تێگچوود و لەشی تویش ژەهراویبوین بوی، لەبان تەقەلای دەسەی پزشکی ئەرا رزگارکردنی.
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لەهەفتەی گوزەشتە خەوەردا لە زەخمداری وەرپرسیگ بنکەی خاسەوکردن کارەبا لە قەزای خاێس لە دیالە وە سزیان لە ئەنجام تویشهاتن وە سزیان وە مدوو تەقیان کەرت وێستگەی کارەبای قەزاگە.