مردن ژنیگ دویای کەفتنی لە باڵەخانەیگ نیشتەجیبۊن لە کۆمەڵگەی بەسمایە
شەفەق نیوز - بەغدا
ئمڕوو شەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەرداد، کە ژنیگ گیان لەدەسداگە لەوەر کەفتنی لە قات چوارەم یەکیگ لە باڵەخانە نیشتەجیبۊنەیل لە کۆمەڵگەی "بەسمایە" لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، مەزەنە کرد کە رویداوەگە "خوەیکوشتن" بوود، و دەسنشان وە ئەوە کرد کە تیمەیل فریاگوزاری تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری بردنە، لە وەختیگ هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوەی فراوان واز کرد ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.