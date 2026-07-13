مردن مناڵیگ وە سزیان و مناڵیگ ترەک وە تلیان لە شار سەدر
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن مناڵیگ دویەت وەگەرد مناڵ کوڕیگ لە دوو رویداو جیا لە شار سەدر خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، مناڵیگ لە داڵگبوی ساڵ 2022 گیان لەدەسدا وە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە وتاقەیل ناو ماڵیان لە کەرت 52 شار سەدر، بویەسە مدوو سزیان وتاقەگە وە تەواوی.
وتیش، پسپۆر بەڵگەناسی مدوو رویداوەگە ئەرا شۆرت کارەبا گلەودا.
لە رویداویگ جیا لە کەرت 2 شار سەدر، سەرچەوەیگ ئاشکرایکرد مناڵیگ لەداڵگبوی ساڵ 2020 گیان لەدەسدا وە رویداو تلانن وە لایەن ماشینیگ لە جویر "کابسە" لە ئەنجام رانین وە خێرایی و وریانەبوین.
دیاریکرد هێزەئەمنیەیل رانندەگە دەسگیرکردن و رێکار یاسایی وەرانوری گیرێدەوەر.