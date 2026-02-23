مردن فەرمانبەریگ شارەوانی و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو هاتوچو لە ئەنبار
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
شارەوانی سەقلاویە سەر وە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو دووشەممە، مردن یەکیگ لە فەرمانبەرەیلی و زەخمداری یەکیگترەک راگەیان وە رویداو هاتوچو کە تانکەریگ سەر وە شارەوانی رویوەڕوی بویە مەوقەی ئەنجامداین کارەیل فەرمیان.
شارەوانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رویداوەگە لەبان ری دەێشت رویدایە لەوەخت ئەنجامداین ئەرک پیشەییان، لەهەمان وەخت تانکەرەگە زەرەد گەپیگ وە نوای رەسیە، و بویەسە مدوو مردن فەرمانبەریگ لە شوین رویداوەگە، و زەخمداری سەختیگ یەکیگ ترەک کە وەمدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریایە و ها لەژیر چەودێری پزیشکی.
لەوینەیل شوین رویداوەگە دەرکەفێد بەش نوای ماشینەگە وەشیوەی گەپیگ زەرەد دیە، وەرد وەگەرد ئاو رشیان لە ئەمار ئاو تانکەرەگە و بڵاوبوین پارچەیل شکیاگی وەبان ری، و لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت لەو شوینە ئامادەبوین ئەرا وەرگردن رێکار پێویست.