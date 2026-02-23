‏مردن فەرمانبەریگ شارەوانی و زەخمداری یەکیگ ترەک وە رویداو هاتوچو لە ئەنبار

شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏شارەوانی سەقلاویە سەر وە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو دووشەممە، مردن یەکیگ لە فەرمانبەرەیلی و زەخمداری یەکیگترەک راگەیان وە رویداو هاتوچو کە تانکەریگ سەر وە شارەوانی رویوەڕوی بویە مەوقەی ئەنجامداین کارەیل فەرمیان.

‏شارەوانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رویداوەگە لەبان ری دەێشت رویدایە لەوەخت ئەنجامداین ئەرک پیشەییان، لەهەمان وەخت تانکەرەگە زەرەد گەپیگ وە نوای رەسیە، و بویەسە مدوو مردن فەرمانبەریگ لە شوین رویداوەگە، و زەخمداری سەختیگ یەکیگ ترەک کە وەمدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریایە و ها لەژیر چەودێری پزیشکی.

‏لەوینەیل شوین رویداوەگە دەرکەفێد بەش نوای ماشینەگە وەشیوەی گەپیگ زەرەد دیە، وەرد وەگەرد ئاو رشیان لە ئەمار ئاو تانکەرەگە و بڵاوبوین پارچەیل شکیاگی وەبان ری، و لایەنەیل پەیوەنیدار تایوەت لەو شوینە ئامادەبوین ئەرا وەرگردن رێکار پێویست.

‏

‏