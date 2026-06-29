‏لەناوبردن 239 کیلوگرام مادەی هووشبەر لە بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئەنجومەن دادگای باڵا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە لەناوبردن 239 کیلوگرام مادەی هووشبەر، وەگەرد زیاتر لە هەزار گلە حەب هووشبەر و سەدان بوتڵ لە مادەی کوکایین.

‏سەرۆک لیژنەی لەناوبرد مادە هووشبەر و کاریگەری عەقلیەیل، دادوەر یاسر فازل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لیژنەی لەناوبردن مادە هووشبەرەیل مادە هووشبەرەیل جیاوازیگ لەناوبردن کە دەسوەبانی گیریابوی لە بەش پزیشک دادوەری فەرمانگەی تەندروسی بەسرە پارێزیابوین.

‏وتیش؛ ئۆپراسیۆن لەناوبردنەگە وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت تەندروسی و فەرمانگەی پزیشک دادوەری لە بەغدا ئەنجامیداین، کە بریتیبوی لە 239 کیلوگرام و837 گرام مادەی هووشبەر.

‏ ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆەگە هەمیش لەناوبردن 1388 گلە حەب هووشبەر وەد 202 قنینە کە پێکهاتوی لە مادەی کودایین گردەخوەی، یەیش وەپای رێکارەیل یاسایی پشت وەپی بەسیاگ.

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