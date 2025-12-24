لە رەمادی.. سەگ وەرەلا لەش مناڵیگ کوتکوت کەێد
شەفەق نیوز - ئەنبار
سەرچەوەیگ پزیشکی لە خەستەخانەی فێرکاری رەمادی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان مناڵیگ لە یەکیگ لە کویچەیل شار رەمادی (ناوەن پارێزگای ئەنبار) کەفتیەس وەر پەلامار تونیگ بڕە سەگیگ وەرەلا یەیش بویەسە مدوو وە سەختی زەخمداربوینی و دەسوەجی ئەرا خەستەخانە کلکریاس.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "مناڵەگە بریاس ئەرا قاویش فریاکەفتن تویش زەخمداری جیاواز لە بەشە جیاوازەیل لەشی بویە" وتیش "کارمەندەیل پزیشکی فریاکەفتن سەرەتایی پیشکەش کردنە".
وتیش، " مناڵەگە تا ئیرنگە هاژیر چەودێری پزیشکی وە وەرچەوگردن رخداری زەخمداریەگەی ئەگەر رویدان پاشکۆیەیل لاوەکی" وتیش "تیمەیل گشت تەقەلایگ دەن ئەرا جیگیرکردن بارودۆخی".