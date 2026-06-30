یەکیگ لە دەسگیرکریاگەیل گەندەڵی وەسنگ بیماری وە کەفالەت مەرەقەز کریا

شەفەق نیوز - بەغدا

دەسەڵاتەیل عراقی، ئمڕوو سێشەممە، پەرلەمانتار وەرین محەمەد سەیهوود وە کەفالەت ئازاد کردن، دۊای دوو رووژ لە دەسگیرکردنی لەناو هەڵمەتیگ فراوان کە پەرلەمانتارەیل و وەرپرسەیل کردە ئامانج لەبان گومانەیل گەندەڵی.

سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "پەرلەمانتار وەرین محەمەد سەیهوود وە کەفالەت ئەرا هوکارەیل تەندروسی ئازاد کریا"، و باس ئەوە کرد کە ئیسە هاناو دیوەخانەگەی خوەی لە ناوچەی سەوز لە بەغدای پایتەخت عراق.

شەوەکی یەکشەممەی گوزەشتە، هیزەیل ئەمنی سەیهوود دەسگیر کردۊن، لەناو هەڵمەت دەسگیرکردنەیلیگ کە شمارەیگ لە وەرپرسەیل و کەسایەتییەیل سیاسی کردە ئامانج، لەبان بنەمای لێکۆڵینەوەیل وەردەوام لە دۆسیەیل گەندەڵی.