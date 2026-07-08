لەدویای 20 رووژ له گومابوین.. دراوردن تەرم گەنجیگ لە چەم فورات
2026-07-08T08:13:51+00:00
شەفەق نیوز ـ ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دراوردن تەرم گەنجیگ لە چەم، لەدویای 20 رووژ لە گومابوینی وە مدوو خنکیان مەوقەی سناوکردن لە نزیک پیەل سەقلاویە لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ رزگارکردن تایوەت، ئمڕوو تەرم عەبدلودود ئەحمەد ناهی جبوری دراوردن لە چەم فورات، لە دویای وەردەوامی 20 رووژ لە ئۆپراسیۆنەیل.
وتیش، گەنجەگە مەوقەی سناوکردن تویش خنکیان بویە لە نزیک پیەل سەقلاویە، دیاریکرد رێکارەیل یاسایی پێویست گیریاسەوە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا.