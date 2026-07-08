‏لەدویای 20 رووژ له گومابوین.. دراوردن تەرم گەنجیگ لە چەم فورات

‏شەفەق نیوز ـ ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دراوردن تەرم گەنجیگ لە چەم، لەدویای 20 رووژ لە گومابوینی وە مدوو خنکیان مەوقەی سناوکردن لە نزیک پیەل سەقلاویە لە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمیگ رزگارکردن تایوەت، ئمڕوو تەرم عەبدلودود ئەحمەد ناهی جبوری دراوردن لە چەم فورات، لە دویای وەردەوامی 20 رووژ لە ئۆپراسیۆنەیل.

‏وتیش، گەنجەگە مەوقەی سناوکردن تویش خنکیان بویە لە نزیک پیەل سەقلاویە، دیاریکرد رێکارەیل یاسایی پێویست گیریاسەوە تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا.

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