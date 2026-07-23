‏لە چارەک یەکەم ساڵ ٢٠٢٦ عراق بڕ ٢.٣ ملیار دۆلار لە ئیرانەو هاوردەکەێد

‏شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏ئامارەیل ئیدارەی گومرک ئیران نیشان دەن نرخ هەناردەیل ئیران ئەرا عراق رەسیە 2.3 ملیار دۆلار لە ماوەی چارەگ یەکەمی ساڵ 2026، لە وەرانوەر 5.1 ملیار دۆلار لە چارەگ یەکەم ساڵ 2025، و 2.4 ملیار دۆلار لە چارەگ چوارەم ساڵ 2025.

‏وەپای ئامارەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز دەسکەفتیە گاز نەوت و هیدرۆکاربۆنەیل گازیتر لە بان لیست هەناردەیل ئیرانی بوین ئەرا عراق وە نرخ 351 ملیۆن دۆلار، لە شوینی ئاسن و تەل لە ئاسن یا ستیل دروسنەکریاگ وە نرخ 159 ملیۆن دۆلار هاتنە.

‏هاووەخت دیارترین هەناردەیل سیف و هەرمێ و بەهێ تەڕ وە نرخ 78 ملیۆن دۆلار، و کاشی و سەرامیک وە نرخ 77 ملیۆن دۆلار، و کەرەسەی ناوماڵ و ئاشپەزخانە پلاستیکی وە نرخ 60 ملیۆن دۆلار، و پۆلیمەرەیل ئیتێلین وە نرخ 59 ملیۆن دۆلار، وەد ئاسن و ستیل لە شێوە سەرەتاییەیل و بەرهەمەیل پیشەسازی و خوەراکی تر گردیەسەو.

‏ئامارەیل نیشان دەن عراق یەکیگە لە دیارترین بازارەیل هەناردەی ئیران، وەتایبەت لە بەشەیل وزە و کەرەسەی بینا و بەرهەمەیل پیشەسازی و خوەراکی، وەپاێ ئامارەیل ئیدارەی گومرک لە ئیران.

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