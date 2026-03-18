پەلامار نوویگ وەبان باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد
2026-03-18T05:56:39+00:00
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە پەلامار نوویگ دەورگرد باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ناوچەی خەزرا ناوڕاس بەغداد وە فرۆکەی بیفڕۆکەوان کردە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سیستمەیل وەرگریکردن ئاسمانی ئیگلە نەتوانست نواگیریی بکەێد یا دویریەو بخەێد وەرجە رەسینی ئەرا دەورگرد باڵیۆزخانەگە.
دویەکە سێشەممە، بەغداد چەن پەلاماریگ وە مووشەک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە دەورگرد فڕوکەخانەی ناودوڵەتی بەغداد و باڵیۆزخانەی ئەمریکا وەخوەی دی.