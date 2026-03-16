پەلامار نوویگ حەشد شەعبی لە قائیم لە پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان شوینیگ نوو حەشد شەعبی لە پارێزگای ئەنبار کەفتیەسە وەر پەلامار ئاسمانی نوویگ.

‏سەرچەوەگەوە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "درۆنەیل لەو باوەڕەن سەر وە ئەمریکا بوون، بارەگەی لیوای 18 و لیوای 19 سەر وە کرت قائم وە گورزەیل وەبان یەک کردنەسە ئامانج".

‏وتیش، "پەلامارەیل ئەو ریە بەسایە کە رەسێدە گورز یەکەم و وە تەواوی هامشوو ماشینەیل وسانیە".

‏جیباسە، کەمیگ وەرجە ئیسە شار قائیم تویش پەلاماریگ ئاسمانی بوی، کە هاتێ ئەمریکی بوود و بویە مدوو کوشیان 3 ئەندام حەشد شەعبی و زەخمداری 4 کەس تر".

