پەلامار نوویگ حەشد شەعبی لە قائیم لە پارێزگای ئەنبار کردە ئامانج
شەفەق نیوز - ئەنبار
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان شوینیگ نوو حەشد شەعبی لە پارێزگای ئەنبار کەفتیەسە وەر پەلامار ئاسمانی نوویگ.
سەرچەوەگەوە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "درۆنەیل لەو باوەڕەن سەر وە ئەمریکا بوون، بارەگەی لیوای 18 و لیوای 19 سەر وە کرت قائم وە گورزەیل وەبان یەک کردنەسە ئامانج".
وتیش، "پەلامارەیل ئەو ریە بەسایە کە رەسێدە گورز یەکەم و وە تەواوی هامشوو ماشینەیل وسانیە".
جیباسە، کەمیگ وەرجە ئیسە شار قائیم تویش پەلاماریگ ئاسمانی بوی، کە هاتێ ئەمریکی بوود و بویە مدوو کوشیان 3 ئەندام حەشد شەعبی و زەخمداری 4 کەس تر".