فەرمان دەسگیرکردن یەکیگ لە سەرکەفتگەیل هەڵوژاردن پەرلەمان

شەفەق نيوز- بەغداد

دادگای عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، فەرمان دەسگیرکردن لەبان پەرلەمانتار سەرکەفتگ لە هاوپەیمان (ئاوەدانیکردن و ئەوزەڵکردن) حسێن عەنکوش دەرکرد.

سکاڵا لەبان عەنکوشی لە دویای سکاڵای خانمە نوینەر رەوت سەدری هات، و توومەت سووکایەتیکردن وە ناونیشانیگ ئاینی وەشیوەی ئاشکرا، وەگورەی بەڵگەنامەیگ رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز.

فەرمانەگە وەگورەی خاڵەیل یاسایی تاوانبارکردن سووکایەتیکردن وە ناونیشانەیل ئاینی و گاڵداین یا سووکایەتیکردن ئاشکرا دەرچگە.

وەرجە چەن رووژیگ، توومار دزەکریاگ دەنگ عەنکوشی بڵاو بوی نە لەناوی باس عەلی سیستانی مەرجع ئاینی باڵای شیعە، و موقتەدا سەدر سەرۆک رەزا سەدر و ئەبو مەهدی موهەندیس کەێد.