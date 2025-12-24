فەرمان دەسگیرکردن یەکیگ لە سەرکەفتگەیل هەڵوژاردن پەرلەمان
شەفەق نيوز- بەغداد
دادگای عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، فەرمان دەسگیرکردن لەبان پەرلەمانتار سەرکەفتگ لە هاوپەیمان (ئاوەدانیکردن و ئەوزەڵکردن) حسێن عەنکوش دەرکرد.
سکاڵا لەبان عەنکوشی لە دویای سکاڵای خانمە نوینەر رەوت سەدری هات، و توومەت سووکایەتیکردن وە ناونیشانیگ ئاینی وەشیوەی ئاشکرا، وەگورەی بەڵگەنامەیگ رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز.
فەرمانەگە وەگورەی خاڵەیل یاسایی تاوانبارکردن سووکایەتیکردن وە ناونیشانەیل ئاینی و گاڵداین یا سووکایەتیکردن ئاشکرا دەرچگە.
وەرجە چەن رووژیگ، توومار دزەکریاگ دەنگ عەنکوشی بڵاو بوی نە لەناوی باس عەلی سیستانی مەرجع ئاینی باڵای شیعە، و موقتەدا سەدر سەرۆک رەزا سەدر و ئەبو مەهدی موهەندیس کەێد.