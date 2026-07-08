‏فڕۆکەخانەی نەجەف وەخت گلەوخواردن تەرم خامنەیی دیاری کەێد

‏شەفەق نیوز - نەجەف

‏وەڕێوەبەرایەتی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان تەرم رابەر کووچکردگ ئیرانی عەلی خامنەیی، ئمڕوو ئیوارە لە فڕۆکەخانەگە گلەوخوەێد، ئەوەیش دویای تەواوبوین مەراسیمەیل وەخاکسپاردن لە کەربەلا، دویای ئەوە کە لە نەجەفیش وەخاکسپاردنەگە ئەنجام دریا.

‏جێگر وەڕێوەبەر پەیوەندییەیل و راگەیانن و رێورەسم لە فڕۆکەخانەگە، موسەنا تەڵقانی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئامادەکارییەیل لە فڕۆکەخانەی نەجەف دۊزەوکریا لەبان وەرگردن تەنیا دوو فڕۆکە، یەکەمیان شاند فەرمی ئیرانی وە سەرۆکایەتی سەرۆک کۆمار ئیران مەسعود پزیشکیان هاورد، و دووەمیان تەرخان کریا ئەرا گواستنەوەی تەرمەگە و هاوڵەیلی، دیاری کرد، دوو فڕۆکەگە هەمان ئەو گەشتەیلە بوین کە فڕۆکەخانەگە لە ماوەی ئامادەکارییەیل پێشوازییان کرد.

‏تەڵقانی وتیش، فڕۆکەخانەگە لە ماوەی دوو ڕووژ گوزەشتە ئامادەکارییەیل فرەیگ ئەرا وەرگردن تەرمەگە کریا، وە بەشداری شمارەیگ لە گەورە وەرپرسەیل عراقی، دیاریکرد سەرۆک وەزیرەیل عەلی فالح زەیدی دویەکە وە سەرۆکایەتی شاند فەرمی هاتە فڕۆکەخانەگە، وەرد شمارەیگ لە سەرکردەیل سیاسی و کەسایەتییەیل کۆمەڵایەتی و ئایینی عراقی.

‏تەرم عەلی خامنەیی و شمارەیگ لە ئەندامەیل خێزانەگەی دویەکە سێشەممە رەسینە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، دویای ئەوەگ سەرۆک کۆمار ئیران مەسعود پزیشکیان و سەرۆک پەرلەمان ئیران محەمەد باقر قالیباف و شمارەیگ لە گەورە وەرپرسەیل ئیران هاتن ئەرا بەشداری کردن لە مەراسیمەیل وەخاکسپاردن، کە لە مەراسیم وەرگردن فەرمی وە ئامادەبوین وەرپرسەیل عراقی و کەسایەتییەیل سیاسی و ئایینی و هووزانە ئەنجام دریا.

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