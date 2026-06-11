‏عراق.. کەشوهەوای تاوسان جیگیرە وەگەرد داوەزیان کەمیگ پلەی گەرمی لە سوو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەسان، ئاسمان رووشن و خەوەرە لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە، وەگەرد دەرچگن چەن پارچە ئەور جیایگ لە کەش ناوچەیل باکوور مەوقەی ساعەتەیل ئیوارەو و شەو.

‏دەسەگە لە راپۆرتیگ رووژانەی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەان، پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە لە گشت ناوچەیل، وەگەرد کەشیگ مامناوەن لە وەخت ساعەتەیل شەوەکی و شەو.

‏وتیش، سوو جومعە وە گشتی ئاسمان رووشنە داوەزیان پلەی گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور، لە باشوور نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو..

‏دیاریکرد، وای وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا بوود وە تونی یەواش تا ناوڕاس، لە وەخت نیمەڕوو گورجەوبوود لە بەشەیل خوەرهەڵات و ناوچەیل باشوور.

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