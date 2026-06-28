‏عراقچی: سەردانم ئەرا بەغداد لە وەر رەوشە تایبەتییگە تیەێد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏عەباس عراقچی، وەزیر دەرەوەی ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە سەردانەگەی ئەرا عراق یەکەمین سەردانییە لە دویای تەواوبوین جەنگەگە، دیاری کرد کە ئامانجی دەسخوەشیکردن دەوڵەت و گەل عراقە لەوەر هەڵوێستەیلیان، لە خود وەخت ئاشکرای کرد کە هەماهەنگییگ چەوڕیکریاگ هەس ئەرا شیواز وەخاکسپاردن (عەلی خامنەیی) لە مەزارەیل پیرۆز لە عراق، و ئاگادارکردن بەغداد لە هویردەکاریەیل گفتوگوویل وەگەرد واشنتۆن.

‏عراقچی، لە کۆنفڕانس رۆژنامەوانییگ هاوبەش وەگەرد فوئاد حسێن، هاوتا عراقییەگەی، کە لە بەغداد بەسریا، وت: "ئێ سەردانە یەکەمین سەردانمە لە دویای جەنگەگە، و یەکەمین ئامانجیشی سوپاسکردن دەوڵەت عراق و گەلەگەس".

‏وتیش: "ئیران وەردەوام بوود لە هاوکاری وەگەرد عراق لە گشت مژارەیل،" باس لەوەیش کرد کە "هەماهەنگی ئەرا مکانیزم شیواز وەخاکسپاردن (سەید شەهید عەلی خامنەیی) لە عەتبەیل پیرۆز لە عراق خەریکە ئەنجام درێد".

‏وەزیر دەرەوەی ئیران ئاشکرایکرد، فوئاد حسێن ئاگادار کردیە لە "هویردەکاریی گفتوگوویل وەگەرد واشنتۆن، و دۆسیەی گەرووی هورمز کە لەژیر وەڕێوەبردن ئیرانە،" دیاری کرد کە وەگەرد حسێن "پەیکەر ئەمنی ناوچەگە"یش تاوتوێ کردیە، لە چوارچمگ راوێژکارییەیل دوولایەنە لەناوەین هەردوگ وڵات.

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