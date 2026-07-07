‏عراق رووژ چوارشەممە وە پشوو راگەیان وەبوونەی وەڕیوەچگن مەراسیم وەخاکسپاردن عەلی خامنەیی

‏شەفەق نیوز ـ بەغداد

‏سەرۆک وەزیرەیل عەلی زەیدی، ئمڕوو سێشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی سوو چوارشەممە، لە گشت دامودەزگایەیل حکومەت پشوی فەرمی بوود هاوکات وەرد وەڕیوەچگن مەراسیم وە خاکسپاردن رابەر کووچکردک ئیران عەلی خامنەیی، وەپای بەیاننامەیگ کە لە نویسینگەی راگەیاننەگەی دەرچگە.

‏بڕیارە مەراسیم وە خاکسپاردنەگە لە شارەیل نەجەف و کەربەلا وەڕیوەبچوود، وە بەشداری سەرۆک ئیران مەسعود پزیشکیان کە سەرۆکایەتی شاندە فەرمیەگەی تەرمەگە کەێد، وەپای سەرچەوەیگ ئاگادار سەرۆک وەزیرەیل عراق عەلی فالح زەیدی لە مەراسیم پیشوازیکردن فەرمی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف بەشداربوود.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، شارەیل نەجەف و کەربەلا ئامادەکاریەیل ئەمنی و خزمەتگوزاری خەسیگ ئەنجامدانە کە بریتیە لە ئامادەکردن شوینەیل پیشوازیکردن و دابینکردن ئاو و خواردن و فریاکەفتن سەرەتایی، و رێکخستن جموجویل دەسەیل و شاندەیل وەرەو سەنتەر وەڕیوەچگن مەراسیمەگە.

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