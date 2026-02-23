عراق دوەيم وڵاتەیل عەرەبە وە شمارەی گەشتیارەیل ئەرا تورکیا لە ماوەی مانگیگ
شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە
وەزارەت رووشنهویری و گەشتیاری تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان عراق پلەی دویەم وڵاتەیل عەرەبی تیەێد لە شمارەی گەشتیارەیلی ئەرا تورکیا لەماوەی مانگ کانون دویەم 2026.
وەزارەتەگە لە ئاماریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، شمارەی گەشتیارەیل عراقی رەسیەس ئەرا 58 هەزار و 899 گەشتیار لەو مانگە، داوەزیایە بەراورد وە هەمانگ مانگ لە ساڵ 225 کە 66 هەزار و 166 گەشتیار بوی، و لەهەمان وەخت بەرزترە لە ساڵ 2024 کە 54 هەزارو 508 گەشتیار بوی.
سعوودیە وە 64,047 گەشتیار لە پلەی یەکەم لیستەگە هات، لە وەختیگ جەزائیر وە 27,768 گەشتیار لە پلەی سێیەم بوی، لەدویای ئەویش میسر وە 17,898 گەشتیار لە پلەی چوارەم هات.
لیبیا وە 16,214 گەشتیار لە پلەی پەنجەم، مەغریب وە 15,205 گەشتیار لە پلەی شەشەم و کوێتیش وە 15,184 گەشتیار لە پلەی هەفتەم هاتن.
تونس وە 13,936 گەشتیار لە پلەی هەشتەم، ئوردن وە 13,613 گەشتیار لە پلەی نۆهەم و لوبنانیش وە 13,105 گەشتیار لە پلەی دەیەم هات.