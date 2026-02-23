‏عراق دوەيم وڵاتەیل عەرەبە وە شمارەی گەشتیارەیل ئەرا تورکیا لە ماوەی مانگیگ

شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏وەزارەت رووشنهویری و گەشتیاری تورکیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان عراق پلەی دویەم وڵاتەیل عەرەبی تیەێد لە شمارەی گەشتیارەیلی ئەرا تورکیا لەماوەی مانگ کانون دویەم 2026.

‏وەزارەتەگە لە ئاماریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان، شمارەی گەشتیارەیل عراقی رەسیەس ئەرا 58 هەزار و 899 گەشتیار لەو مانگە، داوەزیایە بەراورد وە هەمانگ مانگ لە ساڵ 225 کە 66 هەزار و 166 گەشتیار بوی، و لەهەمان وەخت بەرزترە لە ساڵ 2024 کە 54 هەزارو 508 گەشتیار بوی.

‏سعوودیە وە 64,047 گەشتیار لە پلەی یەکەم لیستەگە هات، لە وەختیگ جەزائیر وە 27,768 گەشتیار لە پلەی سێیەم بوی، لەدویای ئەویش میسر وە 17,898 گەشتیار لە پلەی چوارەم هات.

‏لیبیا وە 16,214 گەشتیار لە پلەی پەنجەم، مەغریب وە 15,205 گەشتیار لە پلەی شەشەم و کوێتیش وە 15,184 گەشتیار لە پلەی هەفتەم هاتن.

‏تونس وە 13,936 گەشتیار لە پلەی هەشتەم، ئوردن وە 13,613 گەشتیار لە پلەی نۆهەم و لوبنانیش وە 13,105 گەشتیار لە پلەی دەیەم هات.

