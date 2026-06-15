‏عراق داوا لە تورکیا کەێد رێکەفتن کڕ لویلەی نەفت کەرکوک ـ جیهان ماوەی ساڵیگ زیای بکرێد

‏شفق نيوز- بغداد

‏عێراق داوا لە تورکیا کردیە گرێبەست لویلەی نەفت ناوەین کەرکوک و بەندەر جیهانی تورکیا ماوەی لایەن کەم ساڵیگ درویژبکەێد، یەیش وە مدوو ئەوەگ دەرفەت زیاتر وە هەردوو لا بدرێد ئەرا دانووسانەیل بان گرێبەستیگ نوو کە هەناردەکردن نەفت لە ری ئێ رێڕەو گرنگە رێکبخەێد.

‏ئاژانس رۆیتەرز لە زوان سەرۆک کۆمپانیای وەبازاڕکردن نەفتی عراق (سۆمۆ)، عەلی نیزار، بڵاو کرد بەغداد داوایگ فەرمی پێشکەش وە ئەنقەرە کردیە ئەرا دابینکردن وەخت زیاتر لەبان گفتوگویەیل لەبان گرێبەستیگ شوینگر کە یەکیگ لە گرنگترین رێڕەوەیل هەناردەی نەفت عراق گرێدەو.

‏نیزار دیاری کرد، عراق لە سەرەتای مانگ حوزەیرانەو تا ئیسە وە بڕ نزیکەی 12 ملیۆن بەرمیل نەفت خام لە ری بەندەرەیل باشوورەو هەناردە کردیە.

‏شوین باسە، گرێبەست ئیرنگەی تایبەت وە لویلەی نەفت کەرکوک - جیهان لە 27ی مانگ تەمموز ئایندە کۆتایی تێد، دویای ئەوەگ دەیان ساڵە رێکخسن هەناردەکردن نەفتی ناوەین عراق و تورکیا کردیە، لە وەختیگ هەردووگ لا وەردەوامن لە تاوتوێکردن رەشنویس گرێبەستیگ نوو کە کۆنترۆڵ پرۆسەیل هەناردەکردن لە قۆناغ بانان بکەێد.

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