عراق تویش سەختی بوودەو لە گلەوداین هەناردە نەفتییەیلی دۊای ئاڵووزییەیل هورمز

شەفەق نیوز - بەغدا

راپۆرتیگ ئەرا ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو دوشەممە، خەوەرداد، کە عراق یەکیگە لەو وڵاتەیلە کە فرەترین کاریگەری وەپیا هاتیە لەو ئاڵووزییەیلە کە تەنگەی هورمز لە ماوەی جەنگ ئیرانی وەخوەی دی، لەوەر پشت بەسانن فرەی لەبان رێڕەو دەریاییەگە ئەرا هەناردەکردن نەفت و وژاردەیل فرە سنووردار ئەرا هەناردەکردن جیگریگ.

راپۆرتەگە دیاری کرد کە گلەوخواردن تەوژم نەفت لەڕی تەنگەگەو هەوەجە وە رەسین کەشتییە نەفتکیشە نووەیل دیرێد، ئەرا بارکردن ئەو نەفت خاوە کە لە ئەممارەیل هەڵگیریاس، کە یەیش گامیگ خوازیاگە ئەرا گلەوداین ئاستەیل بەرهەمهاوردن و هەناردەکردن وە شیوەیگ رەوان.

لەبان چەوەڕیکردنەیل لەباوەت گلەوخواردن بەرهەمهاوردن وڵاتەیل کەنداو ئەرا ئاستەیل وەرجە جەنگ وەگەرد رەسین مانگ دیسەمبەر/ کانوون یەکەم، باوجی بازاڕەیل هێمان تویش رەوشیگ لە نادڵنیایی بوونەو لەوەر رخباریە سیاسی و لۆجستییە وەردەوامەیل لە ناوچەگە.

راپۆرتەگە دووپات کرد کە شمارەی کەشتییە نەفتکیشەیل کە چنە ناو کەنداو هێمان فرە کەمترە لە ئاستەیل وەرجە جەنگ، چۊنکە تەنیا یەک کەشتی نەفتکیش چگەسە ناو لە وەرانەور هەر چوار کەشتییگ کە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە ناوچەگە وەجی هیشتنە، ئەوەگ رەنگدانەوەی وەردەوامبۊن هوشیاری کۆمپانیایل بارکردن دەریاگە لە رخباریە ئەمنییەیل لە تەنگەی هورمز.

هەرلیوا، کۆمپانیای ریستاد ئینێرجی چەوەڕی کرد، کە بەرهەمهاوردن نەفت لە وڵاتەیل کەنداو بگلەێدەو ئەرا ئاستەیل وەرجە جەنگ وەگەرد رەسین مانگ دیسەمبەر/ کانوون یەکەم، دۊای داوەزیان ئەو بڕەیل بەرهەمهاوردن وسیایە وە شیوەیگ قۆناغبەندی لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە.