‏پێشینە ئەرا وەتەمەنەیلە.. دەسەی حەج پیشکەشکردن ئەلکترۆنی ئەرا تیروپشک 2027-2030 وازکەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏دەسەی باڵای حەج و عومرە راگەیان، دەر پیشکەشکردن ئەلیکترۆنی ئەرا تیروپشک حەج ساڵەیل 2027 (تەکمیلی)، 2028، 2029 و 2030 وازە، دووپاتکرد پێشینە ئەرا وە تەمەنەیلە ئەرا ئاسانکاریکردن ئەرایان ئەرا ئەنجامدان فەریزەی حەج، سیستەمیگ ئەلیکترۆنی پەیڕەو کرێد کە "دادپەروەری و شەفافییەت" لە هەڵوژاردن بەرەندەیل مسۆگەر کەێد.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە ریوشوینەیل توومارکردن و تیروپشکەیل پشت وە بنەما و رێنمایەیل رووشن بەسانە کە پاکی و دادپەروەری لە هەڵوژاردن بەرەندەیل مسۆگەرکەێد وەگەرد داین پیشینە وە وەتەمەنەیل جویر رێزیگ ئەرا ئەو چەوەڕوانی درویژە داشتنە ئەرا وەجی رەسانن پەنجەم روکن ئیسلام، وەگەرد پشت بەسان وە پەیمانەل ئەلکترۆنی هویردیگ کە نواگیری لە دوارەوبوین و بازیکردن و و دەرفەت وە ئەو کەسەیلە دەێد شایستەن".

‏دیاریکرد "پیشکەشکردن ئەلکترۆنیەگە 10 رووژ وەردەوام بوود لە ئمڕووە دەسوەپیکەێد لەبان پێگەی "ئور" ئەرا خزمەتگوزاری ئەلکترۆنیەیل حکومی سەر وە نویسینگەی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل، وەگەرد ئەوزەڵداین وە ئاسانکاری رێکارەیل دیجیتاڵی لە پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وە هاوڵاتیەیل، دووپاتکرد گشت قۆناغەیل توومارکردن و هەڵوژاردن لەژیر چەودێری و متمانە وەڕیوەچوود".

‏ئاشکرایکرد "سیستەم توومارکردن ئەلکترۆنی وەلایەن ماموسایەیل پسپۆر لە زانکۆی تەڵکنەلۆژیا پەسە و پشت راس کریا".

‏

‏