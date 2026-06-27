"شکەنجەداین تا مردن".. دەسگیرکردن باوکیگ کوڕەگەی خوەی لە نەجەف کوشتیە
2026-06-27T13:31:34+00:00
شەفەق نیوز - نەجەف
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەرداد، کە هیزیگ ئەمنی باوکیگ دەسگیر کردگە کە توومەتبارە وە شکەنجەداین کوڕە 15 ساڵانەگەی لەناو ماڵەگەیان لە قەزای کووفە لە پارێزگای نەجەف.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە مناڵەگە وە کاریگەری ئەو شکەنجە گیان لەدەسداگە کە لەبان دەس باوکی تویشی هاتگە.
ودیاری کرد کە هیزە ئەمنییەگە باوکەگە دەسگیر کردنە و ئەرا ناوەندیگ ئەمنی تایبەتمەن ئەرا تەواوکردن ریکارەیل لێکۆڵینەوە بردنەسەی.