شارەزایگ ژینگەیی: عراق ١٥٠ ملیۆن دۆلار زەرەد کەێد لە هەر روژیگ پلەی گەرمی ٥٠ پلە رەد بکەێد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

چەودیاری "عراق سەوز" ژینگەیی، ئمڕوو یەکشەممە، ئەو زەرەد ماڵییە مەزەنە کرد کە لە ئەنجام بەرزەوبوین رێژەی پلەیل گەرمی لە وڵاتەگە پەیا بوود ئەرا هەر روژیگ کە پلەی گەرمی 50 پلە رەد کەێد، وە 150 ملیۆن دۆلار ئەمریکی مەزەنەی کرد، و هووشداری دا لە دەرئەنجامەیل شیوانن باخەیل و رووبەرەیل سەوز، و دەرچگن گاز دوانۆکسیدی کاربۆن لە موەلیدەیل کارەبای ئەهلی.

‏چەودیارییەگە لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپێ کەفتگە، وت: عراق شایەت زیایبوینیگ نیگەرانکەرە لە بڕ کارتێکەر ئاڵشتکاری کەشوهەوای خێرا، و دیاری کرد بەغدای پایتەخت و پارێزگای بەسرە و میسان ئیسە ساڵانە ناوەین 25 تا 40 رووژ توومار کەن کە پلەیل گەرمی لەناویی لە ئاست 50 پلە زیاتر بوود، ئەوەیش لە وەختیگ کە لە گوزەشتە ساڵ 2010 تەنیا 3 تا 5 روژ لە ساڵێگ ئەوە بویە، یەیش یەکسانە وە زیایبوینیگ پەیمانەیی کە لە 15 ساڵ گوزەشتە رەسیەس 800٪.

‏چەودیارییەگە زەرەد رووژانەگەی وە 150 ملیۆن دۆلار مەزەنە کرد، گلیەودا ئەرا بڕیان وەردەوام کارەبا، و وسیان کارخانەیل، و زیایبوین وەکارهاوردن سزەمەنی وزە، لەوەیش زیاتر داوەزین ئاست بەرهەمداری لە کەرتەیل گشتی و تایوەت، و دووپات کرد کە کوو زەرەدەیل تاوسان ساڵ گوزەشتە (2025) لە 9 ملیار دۆلار زیاتر بویە.

‏لەبان ئاست تەندروسی و ژینگەیی، راپۆرتەگە ئاشکرا کرد کە خەستەخانەیل عراقی تەنیا لە مانگ تەمووز/یوولیۆ ساڵ گوزەشتە نزیکەی 3200 تویشبوین وە لێدان خوەر و شەکەتی گەرمی توومار کردگە، ئەوە بیجگە لە مردن 60٪ لە دارەیل جادەیل لە ئەنجام گەرمبوین ناوخوەیی و بەرزەوبوین زریانەیل تووز و خوەڵ وە رێژەیگ کە رەسیەس 70٪.

‏"عراق سەوز" ئی بەرزەوبوین توندە لە پلەیل گەرمی گلەودا ئەرا فراوانبوین دیاردەی شیویان زەویەیل کشاوەرزی؛ کە بەغداد تەنیا نزیکەی 85٪ لە باخەیل خوەی لە دەس دایە، یەیش بویە مدوو ئەوەگ بوودە "شار دورگەیی" کە باڵەخانەیل کۆنکرێتی زاڵە وە بانی کە گەرمی لە رووژ ئەمارکەن کەن و لە شەو دەری کەن، هاوکات وەگەرد بەردەوامبوین پرۆسەیل سزانن گاز هاوەڵ وە پرۆسەیل نەفتی کە ملیۆنان تەن لە گازەیل گەرمکەر دەر کەێد، و پشت بەسان زیای وە موەلیدەیل ئەهلی ئەرا بەرهەمهاوردن وزە و ئەو پیسبوین ژینگەیی تونە کە لە پایتەخت و پارێزگایل تر دروسی کەێد.

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