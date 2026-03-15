سیستانی مەزەنەیل خوەی ئەرا مانگ شەوال (جەژن ڕەمەزان) راگەیان
شەفەق نیوز - نەجەف
مەرجەع ئایینی، عەلی سیستانی، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنە کرد کە مانگ شەوال لە ئیوارەی رووژ جومعە 30 مانگ رەمەزان کە هاوتاس وە 20 ئازار 2026 دەرکەفێد.
جی باسە کە نویسینگەی سیستانی، رووژ پەنجشەممە 19 شوبات 2026 وەیەکەم رووژ مانگ رەمەزان دیاری کردبوی.
لە وەخت گوزەشتە، سادق عەتیە کەشناس عراقی دیاریکرد حساوات فەلەکی نیشان دەن نوڕینە مانگ شەوال لە رووژ 18 ئازار مەحاڵە، و لە ئیوارەی 19 ئازار لە عراق فرە سەختە.
دیاریکرد یەکەم رووژ جەژن رەمەزان هاتێ جومعە 20 ئازار یا شەممە 21 ئازار 2026 بوود، ئەویش وەپای چەسپانن نوڕین شەرعی، و دووپاتکرد راگەیانن فەرمی جەژن تەنیا لە دەسەڵات لایەنە ئایینییە تایبەتمەندەیلە.