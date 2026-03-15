‏سیستانی مەزەنەیل خوەی ئەرا مانگ شەوال (جەژن ڕەمەزان) راگەیان

‏شەفەق نیوز - نەجەف

‏مەرجەع ئایینی، عەلی سیستانی، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنە کرد کە مانگ شەوال لە ئیوارەی رووژ جومعە 30 مانگ رەمەزان کە هاوتاس وە 20 ئازار 2026 دەرکەفێد.

‏جی باسە کە نویسینگەی سیستانی، رووژ پەنجشەممە 19 شوبات 2026 وەیەکەم رووژ مانگ رەمەزان دیاری کردبوی.

‏لە وەخت گوزەشتە، سادق عەتیە کەشناس عراقی دیاریکرد حساوات فەلەکی نیشان دەن نوڕینە مانگ شەوال لە رووژ 18 ئازار مەحاڵە، و لە ئیوارەی 19 ئازار لە عراق فرە سەختە.

‏دیاریکرد یەکەم رووژ جەژن رەمەزان هاتێ جومعە 20 ئازار یا شەممە 21 ئازار 2026 بوود، ئەویش وەپای چەسپانن نوڕین شەرعی، و دووپاتکرد راگەیانن فەرمی جەژن تەنیا لە دەسەڵات لایەنە ئایینییە تایبەتمەندەیلە.

‏

‏