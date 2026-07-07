‏سەرۆک کۆمار ئیران یاوەری تەرم خامنەیی کەید ئەرا عراق

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد كە سەرۆک کۆمار یران مەسعوود پزیشکیان سەرۆکایەتی شاندیگ فەرمی کەید کە یاوەری تەرم رابەر ئیران کووچکردوی عەلی خامنەیی کەید، لە مەراسیم وەخاکسپاردنی لە شارەیل نەجەف و کەربەلا لە عراق.

‏بریارە تەرم کووچکردوی ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە لە ری فڕۆکەخانە ناودەوڵەتی نەجەف بڕەسێد، و مەراسیم وەخاکسپاردن فەرمی و جەماوەری سوو چوارشەممە لەو دوو شارە پیرۆزە ئەنجام دریەد.

‏هەمیش، جادە و ریگەیل پارێزگای نەجەف وێنەیل رابەر کوچکردگ و ئاڵایەیل عراق و ئیران بەرزەوکریانە، بیجگە لە بڵاوەو بۊین دەسەیل خزمەتگوزاری لە درویژایی ریەگە کە لە فڕۆکەخانەو ئەرا مەزار ئیمام عەلی چوود، بیجگە لە مەیدانەیل و جادەیل سەرەکی تر لە شارەگە، ئەوەیش چەن ساعەتیگ وەرجە رەسین تەرمەگە.

‏چاوەڕێ کریەێد سەرۆک وەزیرەیل عراق عەلی فالح زەیدی، ئیوارەی ئمڕوو، بەشداری بکەید لە پێشوازی فەرمی تەرم رابەر ئێران کوچکردگ لە فڕۆکەخانە ناودەوڵەتی نەجەف.

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