سوو.. زەیدی پيشوازی لە تەرم عەلی خامنەیی لە فڕۆکەخانەی نەجەف کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەرداد کە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل عراقی، ئیوارەی سوو سێشەممە، لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف، پيشوازی لە تەرم ريبەر وەرین ئيرانی عەلی خامنەیی کەێد.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رسوومەیل پیشوازیکردنەگە وە ئامادەبۊن فەرمی لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی نەجەف وەڕیەو چوود، بی ئەوەگ هۊردەکارییەیل زیاتر ئاشکرا بکەێد.

جی باسە کە سەرچەوەیل ئاگادار عراقی دۊکە یەکشەممە، وە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کردۊن، لەباوەت ئەو کۆتوبەنەیلە کە حکومەت عراقی چەسپانیەسە بان رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە تەرم ریبەر وەرین ئیرانی عەلی خامنەیی لەناو عراق، لەوەر هوکارەیل ئەمنی و سیاسی، کە رەتکردن بەشداریکردن سەرکردەیل سوپای پاسدارەیل ئیرانی لەخوەی گردۊد، و لە نووایان ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەق قودس، باوجی سەرکردەیگ گەورە لە چوارچیوەی هەماهەنگی ئەو زانیارییەیلە کە پەیوەندی وە قائانی دیرن درووخستەو.

شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە تەرم خامنەیی لە تاران پایتەخت ئیرانی دەس وەپی کرد، لەناو بەشداریکردن فراوان جەماوەری و رێکارەیل رێکخستن و ئەمنی بیوینە، لە وەختیگ دەسەڵاتەیل مەزەنەی شمارەی بەشداربۊیەیل چەوەڕیکریاگ وە ناوەین 15 ئەرا 20 ملیۆن کەس کردن.