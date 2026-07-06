"سولطانەتهم" وە توومەت ناورۆک بی ئەغمازی دەسگیرکریا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن روقەیە عەلی حەبیب، وە توومەت ناوڕۆک بی ئەغمازی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لیژنەی باوەتەیل ناوڕۆک ئاست نزم لە وەزارەت ناوخوەی رێکار یاسایی وەرگردن وەرانوەر وە روقەیە عەلی حەبیب ناسریاگ وە (وەهەج سوڵتانەتهم) کە چشتەیلیگ بڵاوکردیە سوکایەتی وە رەوشت گشتی کەێد".

‏وتیش "دۆسیەگە ئەرا دادگای کەرخ کلکریا تایوەتە وە دۆسیەیل بڵاوکردن و راگەیانن، ئەو دەسەڵاتە دادوەرییە پەیوەندیدارە وە جێوەجیکردن سزا لەبانێ وەپاێ یاسا کاروەپیکریاگەیل".

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