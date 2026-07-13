زەیدی لە بەغدادەو وەرەو واشنتۆن چوود

زەیدی لە بەغدادەو وەرەو واشنتۆن چوود
2026-07-13T07:09:42+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرەیل عراقی، شەوەکی زۊ دووشەممە، پایتەخت بەغداد وەجی هیشت  و وەرەو ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی چگ، یەیش لە سەردانیگ فەرمی وە سەرۆکایەتی شاندیگ گەورەی حکومی و ئابووری.

ئاژانس شەفەق نیوز، دەسی رەسیە لیست ناوەیل شاندە حکومییەگە کە یاوەری زەیدی کەن، کە پەنج وەزیر و پەرلەمانتار و راوێژکارەیل لەخوەی گرێد.

گفتوگۆ و دیدارەیل کە لە سەردانەگەی زەیدی ئەرا واشنتۆن کریەن، پشت وە رێککەفتن چوارچیوەی ستراتیژی ناوەین عراق و ویلایەتە یەکگرتگەیل بەسن، و رووشنایی خەنە بان قایمکردن هاوکاری لە شمارەیگ لە دۆسیەیل، دیارترینیان وزە و ئابووری و بەرهەمهاوردن و گەشەپیداین و پەروەردە.

دیدارەیل سەرۆک وەزیرەیل عراقی وەگەرد ئەندامەیل لە کۆنگرێس ئەمریکی لەخوەی گرێد، وەگەرد بەشداریکردنی لە کۆنگرەیگ کەنداوی لە پایتەخت ئەمریکی ئەرا باسکردن لە دەرئەنجامەیل جەنگ ئیرانی.

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