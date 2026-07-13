زەیدی رەسیە واشنتۆن

شەفەق نیوز - واشنتۆن

عەلی زەیدی سەرۆک حکومەت عراقی، ئمڕوو دووشەممە، رەسیە واشنتۆن، پایتەخت ئەمریکا لە سەردانیگ فەرمی و وە سەرۆکایەتی شاندیگ کە سیاسەتمەدارەیل و پیاوەیل کار لەخوەی گرێد.

زەیدی، شەوەکی زۊ دووشەممە، بەغداد وەجی هیشت و وەرەو ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا چگ، و وەرجە ئەوەگ وڵاتەگە وەجی بیلێد، دووپات کرد کە وە سەرۆکایەتی شاندیگ حکومی و ئابووری وەرەو واشنتۆن چەود، وە ئامانج ئەڵگەردان پەیوەندییە قایمەیل عراق و ئەمریکا ئەرا هاوبەشی ئابووری و بەرهەمهاوردن لە شمارەیگ لە کەرتەیل گرنگ.

زەیدی، لە توییگ لەبان ماڵپەڕ (ئێکس)، وت شاندەگە تەقەلا ئەرا فراوانکردن هاوکاری وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل دەێد لە بوارەیل وزە، تەکنۆلۆژیا، ژیرخانەیل، ئابووری دیجیتاڵی، و هاوبەشییەیل دارایی.

زیای کرد کە ئامانج سەردانەگە برییە لە کیشانن بەرهمکارەیل، ئەزموونەیل، جویراوجۊرکردن ئابووری، و دروسکردن دەرفەتەیل کار، وە شیوەیگ کە ریچکەی گەشەپیداین قایم بکەێد، و قەوارەی عراق وە جویر هاوبەشیگ متمانەپیکریاگ و رەگەزیگ کارا لە ئارامی ناوچەگە و خاسەوکردن بچەسپێد.

ئاژانس شەفەق نیوز، دەسی رەسیە لیست ناوەیل شاندە حکومییەگە کە یاوەری زەیدی کەن، کە پەنج وەزیر و پەرلەمانتار و راوێژکارەیل لەخوەی گرێد.

گفتوگۆ و دیدارەیل کە لە سەردانەگەی زەیدی ئەرا واشنتۆن کریەین، پشت وە رێککەفتن چوارچیوەی ستراتیژی ناوەین عراق و ویلایەتە یەکگرتگەیل بەسن، و رووشنایی خەنە بان قایمکردن هاوکاری لە شمارەیگ لە دۆسیەیل، دیارترینیان وزە و ئابووری و بەرهەمهاەردن و گەشەپقداین و پەروەردە.

دیدارەیل سەرۆک وەزیرەیل عێراقی وەگەرد ئەندامەیل لە کۆنگرێس ئەمریکی لەخوەی گرێد، وەگەرد بەشداریکردنی لە کۆنگرەیگ کەنداوی لە پایتەخت ئەمریکی ئەرا باسکردن لە دەرئەنجامەیل جەنگ ئیرانی.