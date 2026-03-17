زەخمداری وە مدوو وە ئامانجگردن لیوای 12 لە حەشد لە باکوور بەغدا
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وە گورزەیل ئاسمانی بان بارەگای سەر وە حەشد شەعبی لە ناوچەی نباعی باکوور بەغدا وەپای ئامارە سەرەتایەیل سێ کەس زەخمداربوین.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گورز دریاس وەبان بارەگای لیوای 12 سەر وە حەشد شەعبی" دیاریکرد تا ئیسە زانیاری لەبان کوشیان نەڕەسیە".
وتیش، هێزە ئەمنیەیل رێکارەیل تون کردنە لە دەوروگەرد شوین وە ئامانجگیریاگە.
لە لایگ تریش، سەرچەوەیگ تر دیاری کرد ئەو خەوەرەیلە کە لە ناو تووڕەیل کۆمەڵایەتی بڵاو کریانە لەبان کشیانەوەی بەشیگ لە هێزەیل سوپا و هێزە پاڵپشتەیل لە بازگەیل قەزای "قائیم" و تەنیاهیشتن هێزەیل حەشد شەعبی وەتەنیا لەو شوونەیلە، راس نین.