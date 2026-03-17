‏زەخمداری وە مدوو وە ئامانجگردن لیوای 12 لە حەشد لە باکوور بەغدا

‏زەخمداری وە مدوو وە ئامانجگردن لیوای 12 لە حەشد لە باکوور بەغدا
2026-03-17T12:40:09+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وە گورزەیل ئاسمانی بان بارەگای سەر وە حەشد شەعبی لە ناوچەی نباعی باکوور بەغدا وەپای ئامارە سەرەتایەیل سێ کەس زەخمداربوین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گورز دریاس وەبان بارەگای لیوای 12 سەر وە حەشد شەعبی" دیاریکرد تا ئیسە زانیاری لەبان کوشیان نەڕەسیە".

‏وتیش، هێزە ئەمنیەیل رێکارەیل تون کردنە لە دەوروگەرد شوین وە ئامانجگیریاگە.

‏لە لایگ تریش، سەرچەوەیگ تر دیاری کرد  ئەو خەوەرەیلە کە لە ناو تووڕەیل کۆمەڵایەتی بڵاو کریانە لەبان کشیانەوەی بەشیگ لە هێزەیل سوپا و هێزە پاڵپشتەیل لە بازگەیل قەزای "قائیم" و تەنیاهیشتن هێزەیل حەشد شەعبی وەتەنیا لەو شوونەیلە، راس نین.

