‏زەخمداری وە مدوو وە ئامانجگردن لیوای 12 لە حەشد لە باکوور بەغدا

شەفەق نيوز- بەغداد

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وە گورزەیل ئاسمانی بان بارەگای سەر وە حەشد شەعبی لە ناوچەی نباعی باکوور بەغدا وەپای ئامارە سەرەتایەیل سێ کەس زەخمداربوین.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گورز دریاس وەبان بارەگای لیوای 12 سەر وە حەشد شەعبی" دیاریکرد تا ئیسە زانیاری لەبان کوشیان نەڕەسیە".

‏وتیش، هێزە ئەمنیەیل رێکارەیل تون کردنە لە دەوروگەرد شوین وە ئامانجگیریاگە.

‏لە لایگ تریش، سەرچەوەیگ تر دیاری کرد ئەو خەوەرەیلە کە لە ناو تووڕەیل کۆمەڵایەتی بڵاو کریانە لەبان کشیانەوەی بەشیگ لە هێزەیل سوپا و هێزە پاڵپشتەیل لە بازگەیل قەزای "قائیم" و تەنیاهیشتن هێزەیل حەشد شەعبی وەتەنیا لەو شوونەیلە، راس نین.

