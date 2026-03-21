زەخمداربوین دوو کەس دویای کەفتن سێ درۆن خوەرئاوای بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە وەخوارکەفتن سێ درۆن ک ناسنامەیان دیار نییە لە قەزای ئەبوو غرێب لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت، یەیش هاوەختە وەگەرد زیایبۊن ئاڵووزییە ئەمنییەیل ک ناوچەگە وەخوەی دۊنێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "تەقینەوەی درۆنەیل لەو وەختە ک وەرەو زەوی کفتنە، بۊە مدوو زەخمداربۊن دوو کەس مەدەنی ک وە رێکەفت لەو شوونە رەد بۊن".

سەرچەوەگە لە هەڵسەنگاندن سەرەتایی وت: ک هاتێ "گیچەڵ تەکنیکی" تووش ئەو درۆنەیلە بۊە لە وەخت فڕینیان لە ئاسمان پایتەخت، ک بۊە مدوو لەدەسدان کۆنترۆڵ و وەخوارکەفتنیان وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ئامانجەیل خوەیان.

دیاری کرد ک هیزەیل ئەمنی دەورگرد شوون ڕووداوەگە گرتنە و دەس کردنە وە گردەوکردن پارچەیل ئەو درۆنەیلە و کلکردنیان ئەرا تاقیگەیل تەکنیکی تایبەت تا جوور درۆنەیل و شوون وەشاننیان دیار بکەن، و بزانن ئایا پەیوەندییان هەس وەو پەلامارەیل ترە ک شەوەکی ئمڕوو لە بەغدا رۊ دا.

وەرجەیەیش، دەزگای هەواڵگری نیشتمانی راگەیان ک دەورگرد بنکەگەی کەفتەسە وەر پەلاماریگ تێرۆریستی لە لایەن دەسەیل لادەر لە یاسا، ک بۊە مدوو کوشیان ئەفسەریگ، و دووپات کرد ک دەزگا ئەمنییەیل دەس کردنە وە وەشوینکەفتن تاوانبارەیل تا رادەس وە دادگا بکریەن.