‏کەرکوک.. دوو تەقینەوە لە نزیک بارەگای عەسائیب و لیوای ٦٣ حەشد شەعبی (ڤیدیۆ)

‏شەفق نیوز - کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەنگ دوو تەقینەوەی لەدویای یەک لە پارێزگاگە ژنەفیاس.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفق نیوز ئاشکرایکرد، "تەقینەوەی یەکەم لە نزیک بارەگایگ سەر وە عەسائیب ئەهلولحەق لە ناوچەی شەقام پارێزگا لە ناوڕاست کەرکوک روی دا، و تەقینەوەی دوویەمیش لە گەڕەک بەدر لە نزیک فەوج پشتیوانی سەر وە لیوای 63 لە حەشد شەعبی روی دا".

‏وتیش "تا ئیسە جویر تەقینەوەیل دیاری نەکریایە، لە وەختیگ هێزەیل ئەمنی رەسینەسە ئەو شوونەیلە کە کەفتنەسە وەر کاریگەری تەقینەوەگە و دەورەی گردنە، هەمیش تیمەیل لێکۆڵینەوە دەس کردنە وە کووکردن زانیاری ئەرا ناسین سەرچەوە و جویر تەقینەوەیل".

‏تا ئیسە لایەنەیل فەرمی هویچ بەیاننامەیگ دەر نەکردنە، لە ناوەین رخ و دڵەڕاوکێ لای دانیشتگەیل ئەو ناوچەیلە.

