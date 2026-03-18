کەرکوک.. دوو تەقینەوە لە نزیک بارەگای عەسائیب و لیوای ٦٣ حەشد شەعبی (ڤیدیۆ)
شەفق نیوز - کەرکوک
سەرچەوەیگ ناوخۆیی لە کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان دەنگ دوو تەقینەوەی لەدویای یەک لە پارێزگاگە ژنەفیاس.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفق نیوز ئاشکرایکرد، "تەقینەوەی یەکەم لە نزیک بارەگایگ سەر وە عەسائیب ئەهلولحەق لە ناوچەی شەقام پارێزگا لە ناوڕاست کەرکوک روی دا، و تەقینەوەی دوویەمیش لە گەڕەک بەدر لە نزیک فەوج پشتیوانی سەر وە لیوای 63 لە حەشد شەعبی روی دا".
وتیش "تا ئیسە جویر تەقینەوەیل دیاری نەکریایە، لە وەختیگ هێزەیل ئەمنی رەسینەسە ئەو شوونەیلە کە کەفتنەسە وەر کاریگەری تەقینەوەگە و دەورەی گردنە، هەمیش تیمەیل لێکۆڵینەوە دەس کردنە وە کووکردن زانیاری ئەرا ناسین سەرچەوە و جویر تەقینەوەیل".
تا ئیسە لایەنەیل فەرمی هویچ بەیاننامەیگ دەر نەکردنە، لە ناوەین رخ و دڵەڕاوکێ لای دانیشتگەیل ئەو ناوچەیلە.