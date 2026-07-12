کەرکووک.. دەسگیرکردن دوو کوڕ ناخاڵە وە توومەت دەسدریژیکردن و کوشتن مناڵیگ

شەفەق نیوز - کەرکووک

سەرچەوەیگ لە پولیس کەرکووک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن دوو کوڕ ناخاڵە لە دۆسیەی دەسدریژیکردن سێکسی و کوشتن دۊت مناڵیگ کە تەمەنی سێ ساڵانە لە ناوچەی یەک حوزەیران.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە لێکۆڵینەوەیل بۊنە هوکار دەسگیرکردن ئەو دوو کوڕە وە گومان وەپییان لە رۊداوەگە، کە لەناو ناوەند گەنجەیل لە ناوچەگە رۊداگە.

باس ئەوەیش کرد کە قسەی توومەتبارەیل لە وەرانوەر لایەنە دادوەرییە تایبەتمەنەیل نویسریاس، لە وەختیگ رێکارە یاساییەیل وەرانوەریان وەپای یاسا وەردەوامە.