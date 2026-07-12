رویداویگ هاتوچو لە نزیک فرۆکەخانەی بەغدا کۆتایی وە ژیان ژنیگ سوری هاورد و دەسگیرکردن ئەفسەریگ وەرگیری شارستانی
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە مردن ژنیگ سوری وە رویداو هاتوچو لە نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "رویداوەگە لە ئەنجام لەیەکەوداین قوربانیەگە وەرد ماشینیگ ترەک بویە کە ژنیگ ترەک رانیەسێ کە ئەفسەرە وە پلەی (رائید) سەر وە وەزارەت وەرگیری شارستانی (لە وەخت هچان وەرگردن)، لە نزیک گۆرەپان عەباس بن فرناس لە جادەی فرۆکەخانەی بەغدا".
وتیش؛ "ماشینەیل فریاکەفن تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکردن، هێزە ئەمنیەیل ئەفسەرەگە دەسگیرکردن و رێکار یاسایی وەرانوەری گیرێدەوەر".