‏رویداو تلانن وخوەیکوشن وکارەباگردن کۆتایی وە ژیان سێ کەس تیارێد لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە بەغدای پایتەخت سێ رویداو گیان لەدەسدان توومارکرد کە لەناویان مناڵیگیش هەس.

‏مناڵیگ 6 ساڵانوە وە رویداو تلانن وەلایەن ماشین بارهەڵگر گەپیگ لەناوچەی "شەبع مجمان" سەر وە قەزای ئەلموشاهید باکوور بەغداگیان لەدەسدا.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگە دان رانندەی ماشینەگە دەسگیرکردن تا رێکارەیل یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر.

‏لە رویداویگتر سەرچەوەگەخەوەردا، دویەتیگ لەداڵگبوی 2010 لەری وەکارهاوردن شال خوەیخنکن لاناو وتاقیگ لە ماڵەگەیان لەناوچەی "ئەلمەعالف" باشوور خوەرئاوای پایتەخت، وتیش؛ تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکری تیمەیل تاوانناسی تایوەت لێکۆڵینەوەی فراوانیگ ئەرا چوینیەتی رویداوەگە وازکردن.

‏لەهەمان وەخت، کەسیگ وە تەزوو کارەبا گیان لەدەسدا لەنزیک لە یەکیگ لە دەسەیل حوسەینی ناوچەی ئەمین لە خوەرهەڵات بەغدا، لە دویای رویداوەگە کەسوکار قوربانیەگە داد یاسای دژ وە خاوەن دەسەگە توومارکردنە لەلای ئەو هێزە ئەمنیەیلە کە رەسینە شوین رویداوەگە، وەی مدووە دەسگیرکریا و ئەرا زیندان کلکریا تا لێکۆڵینەوە وەردی بکرێد.

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