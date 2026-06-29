ئەرمینیا: ئاڵوگۆڕ بازرگانی وەگەرد عراق رەسیە 400 ملیۆن دۆلار ساڵانە

شەفەق نیوز - بەغدا

باڵیۆز ئەرمینیا لە عراق رۆبین سۆغۆیان، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرا کرد، کە قەوارەی ئاڵوگۆڕ بازرگانی لەناوەین وڵاتەگەی و عراق رەسێدە نزیکەی 400 ملیۆن دۆلار ساڵانە، و یەیش لە گفتوگۆیل وەگەرد وەزیر گواستنەوەی عراقی وەهەب حەسەنی کە باس لە خەسەوکردن هاریکاری لەناوەین هەردوگ لایەنەگە کرد.

و وەزارەت گواستنەوە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە وەزیر گواستنەوە وەهەب حەسەنی پیشوازی لە باڵیۆز ئەرمینی کرد ئەرا باسکردن لە دۆسیە هاوبەشەیل لە بوارەیل گواستنەوە، و رییەیل فراوانکردن هاریکاری لەناوەین بەغدا و یەریڤان.

سۆغۆیان دووپات کرد کە وڵاتەگەی چەوەڕی وازکردن ئاسووەیل نوویگ ئەرا هاریکاری لە کەرتەیل گواستنەوە کەێد، لەڕی سوودوەرگردن لە شارەزایی کۆمپانیا ئەرمینییەیل لە بوارەیل ریوبان و پاڵپشتی لۆجستی و ریئاسن، و دووپات کرد کە سەردان دۊاییی ئەرا پارێزگای بەسرە باوەڕی وە گرنگی ستراتیژی بەندەر فاو گەورا و پڕۆژەی ری گەشەپیدان خەسەو کرد.

لە لای خوەیەوە، حەسەنی پیشوازی لە خەسەوکردن هاریکاری دووانی کرد، و دووپات کرد کە دەروازەیل وەزارەتەگە وازن لەوەرانەور وڵاتەیل دووس ئەرا فراوانکردن هاوبەشییەیل، و هاندان کۆمپانیا جەهانییە پیشکەفتگەیل لەبان بەشداریکردن لە پەرەپیدان کەرتەیل گواستنەوەی عراقی.

وەزیر گواستنەوە باس گرنگی تەواوکردن رێککەفتن عراقی - ئەرمینی تایبەت وە گواستنەوە کرد، و ئاشکرا کرد کە رەشنویسەگەی تەواو بۊە، و وە "رێککەفتنیگ ستراتیژی" وەسفی کرد کە عراق چەوەڕیی کەێد بوودە کاریگ کردەیی لە ئایندەی نزیک.