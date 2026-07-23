ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک.. ‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

ئەرا دویەم رووژ وەبان یەک.. ‏بەرزەوبوین نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-07-23T08:15:07+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر بەرزەوبوی .

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 150,450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ چوارشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 150,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 151,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 150,000 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار بەرزەوبوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 150,850 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 150,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

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