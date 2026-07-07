دۆسیەیل گەندەڵی و پەرلەمان و ماڵئاواییکردن لە خامنەیی لەبان مێز گردەوبۊن چوارچیوەی هەماهەنگی

شەفەق نیوز - بەغدا

چوارچیوەی هەماهەنگی، ئمڕوو سێشەممە، باس لە سێ دۆسیە کرد کە لەناویان رۊوەڕۊبۊن گەندەڵی لە عراق بۊ.

بەیاننامەیگ ئەرا چوارچیوەگە باس ئەوە کرد کە گردەوبۊنەگەی لە نویسینگەی ئەمیندار گشتی ریخریاگ بەدر هادی عامری بەساگە، وە ئامادەبۊن سەرۆک ئەنجومەن باڵای دادوەری فایەق زەیدان، و سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی زەیدی.

گردەوبۊیەیل باس لە هەڵمەت نواگیریکردن گەندەڵی و وسانن هەدەردان پۊل گشتی کردن، کە سەرکردەیل چوارچیوەگە وەپای بەیاننامەگە پاڵپشتی خوەیان ئەرا رێکارەیل حکومەتی و دادوەرییەیل نووەو کردن کە ئامانجیان نواگیریکردن گەندەڵییە، و دووپات کردنە بان هەوەجەی وەردەوامبۊن لەو گامەیلە کە مقیەتی پۊل گشتی کەێد و دەسەڵات یاسا هازدارەو کەێد.

و وەگەرد کووتاییهاتن پشوو یاسادانان و دەسکردن وە دانیشتنەیل ئەنجومەن نوێنەرەیل، چوارچیوەی هەماهەنگی دووپات کرد کە بایەسە پەرلەمان وەرەو کاراکردن میکانیزمەیل چەودیاریی خوەی بچوود وەجۊریگ کە بگونجیەێد وەگەرد رێکارەیل حکومەتی و دادوەری، بیجگە لە خەسەوکردن تەقەلایەیل ئەرا دەرکردن یاسا گرنگەیل لە ماوەی گام ئایندە.

وبەیاننامەگە باس ئەوە کرد کە گردەوبۊیەیل چەودیاریی ئامادەکارییە وەردەوامەیل کردن، لەڕۊ فەرمی و جەماوەرییەو، ئەرا ماڵئاوایی ئایەتولڵا عوزما سەید عەلی خامنەیی، و داواکارییەگەیان نووەو کردن ئەرا بەشداریکردن فراوان جەماوەری لە رسوومەیل ماڵئاواییکردن، چۊ وەفایگ ئەرا ئەوەگ کە وەسفی کردن وە هەڵوێستەیلی لە سەرخستن پرسەیل نەتەوە.