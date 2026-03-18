دەسگیرکردن دوو ئەندام ئەمنی کە پەلامار رانندەیگ بار هەڵگریگ دانە لە نەینەوا (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز - نەینەوا
عەبدولقادر دەخیل، پارێزگار نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئەو ئەندامەیل ئەمنییەیلە دەسگیر کریانە کە لە ناو پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفتنە پەلامار شۆفێر بار هەڵگریگ دەن لە خاڵ وەشکین بەنداو موسڵ.
دەخیل ئەرا ئاژانس شەفق نیوز وت: "دەزگا پسپۆڕەیل دەس کردنە وە رێکارەیل یاسایی هنای کە ڤیدیۆگە بڵاو بوی، و ئەو ئەندامەیلە دەسگیر کریایە و خریاینە ژیر چەودێری (تەوقیف)"، وتیش "لێکۆڵینەوەیگ فەرمی ئەرا ئی رووداوە واز کریایە تا هووکارەیل رویداوەگە دیاری بکریەد".
وتیش "حکومەت ناوخۆیی چەو نیەپوشنێد لە هەر رەفتاریگ کە لە یاسا دەرچگە و رێکار پێویست وەرانەوەر ئەوانەگ گرێد کە دەس دیرن لەتی تا ماف هاووڵاتییەگە بپارێزێد و رێگری بکریەد لە دوارە بوین ئی جویر رووداوەیلە".