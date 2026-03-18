‏دەسگیرکردن دوو ئەندام ئەمنی کە پەلامار رانندەیگ بار هەڵگریگ دانە لە نەینەوا (ڤیدیۆ)

‏دەسگیرکردن دوو ئەندام ئەمنی کە پەلامار رانندەیگ بار هەڵگریگ دانە لە نەینەوا (ڤیدیۆ)
2026-03-18T15:17:52+00:00

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏عەبدولقادر دەخیل، پارێزگار نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان  ئەو ئەندامەیل ئەمنییەیلە دەسگیر کریانە کە لە ناو پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفتنە  پەلامار شۆفێر بار هەڵگریگ دەن لە خاڵ وەشکین بەنداو موسڵ.

‏دەخیل ئەرا ئاژانس شەفق نیوز وت: "دەزگا پسپۆڕەیل دەس کردنە وە رێکارەیل یاسایی هنای کە ڤیدیۆگە بڵاو بوی، و ئەو ئەندامەیلە دەسگیر کریایە و خریاینە ژیر چەودێری (تەوقیف)"،  وتیش  "لێکۆڵینەوەیگ فەرمی ئەرا ئی رووداوە واز کریایە تا هووکارەیل رویداوەگە دیاری بکریەد".

‏وتیش  "حکومەت ناوخۆیی چەو نیەپوشنێد لە هەر رەفتاریگ  کە لە یاسا دەرچگە و رێکار پێویست وەرانەوەر ئەوانەگ گرێد کە دەس دیرن لەتی  تا ماف هاووڵاتییەگە بپارێزێد و رێگری بکریەد لە دوارە بوین ئی جویر رووداوەیلە".

