‏دەسگیرکردن دوو ئەندام ئەمنی کە پەلامار رانندەیگ بار هەڵگریگ دانە لە نەینەوا (ڤیدیۆ)

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏عەبدولقادر دەخیل، پارێزگار نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان ئەو ئەندامەیل ئەمنییەیلە دەسگیر کریانە کە لە ناو پارچە ڤیدیۆییگ دەرکەفتنە پەلامار شۆفێر بار هەڵگریگ دەن لە خاڵ وەشکین بەنداو موسڵ.

‏دەخیل ئەرا ئاژانس شەفق نیوز وت: "دەزگا پسپۆڕەیل دەس کردنە وە رێکارەیل یاسایی هنای کە ڤیدیۆگە بڵاو بوی، و ئەو ئەندامەیلە دەسگیر کریایە و خریاینە ژیر چەودێری (تەوقیف)"، وتیش "لێکۆڵینەوەیگ فەرمی ئەرا ئی رووداوە واز کریایە تا هووکارەیل رویداوەگە دیاری بکریەد".

‏وتیش "حکومەت ناوخۆیی چەو نیەپوشنێد لە هەر رەفتاریگ کە لە یاسا دەرچگە و رێکار پێویست وەرانەوەر ئەوانەگ گرێد کە دەس دیرن لەتی تا ماف هاووڵاتییەگە بپارێزێد و رێگری بکریەد لە دوارە بوین ئی جویر رووداوەیلە".

