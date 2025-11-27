‏دەسگیرکردن خانمە ئەفسەریگ کە مەوقەی مەرافەیگ ژنانە تەقەکردیە لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن خانمە ئەفسەریگ توومەتبار وە تەقەکردن مەقەی مەرافە لە سەیدیە باشوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، پۆلیس خەوەردارکریاس مەرافیگ لەناوەین دوو ژن دروسبویە لە جادەی خەیزەران ناوچەی سەیدیە باشوور بەغدا، کە یەکیگ لە توومەتبارەیل تەقە لە ئاسمان کردیە.

‏وتیش؛ لەدویای وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە لەری کامیرایەیل چەودێری، ناسنامەی توومەتبار دیاریکریاس و دەسگیرکریا، دەرچگە کە خانمە ئەفسەریگە وە پلەی رائد لە وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس کومەڵایەتی.

‏دیاریکرد، دەسگیریا وەبان ئەو چەکە وەکاریهاوردیە و وەرد دەسگردن وەبان ماشینیگ لە جویر کیا، توومەتبار ئەرا بنکەیپۆلیس سەیدیەبریا تا رێکار یاسایی هەوەجەکریاگ وەرانوەری بگیرێد.

