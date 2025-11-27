دەسگیرکردن خانمە ئەفسەریگ کە مەوقەی مەرافەیگ ژنانە تەقەکردیە لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن خانمە ئەفسەریگ توومەتبار وە تەقەکردن مەقەی مەرافە لە سەیدیە باشوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، پۆلیس خەوەردارکریاس مەرافیگ لەناوەین دوو ژن دروسبویە لە جادەی خەیزەران ناوچەی سەیدیە باشوور بەغدا، کە یەکیگ لە توومەتبارەیل تەقە لە ئاسمان کردیە.
وتیش؛ لەدویای وەدویاچگن ئەرا رویداوەگە لەری کامیرایەیل چەودێری، ناسنامەی توومەتبار دیاریکریاس و دەسگیرکریا، دەرچگە کە خانمە ئەفسەریگە وە پلەی رائد لە وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس کومەڵایەتی.
دیاریکرد، دەسگیریا وەبان ئەو چەکە وەکاریهاوردیە و وەرد دەسگردن وەبان ماشینیگ لە جویر کیا، توومەتبار ئەرا بنکەیپۆلیس سەیدیەبریا تا رێکار یاسایی هەوەجەکریاگ وەرانوەری بگیرێد.