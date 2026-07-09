‏دەسیگیرکردن توومەتبارەیل ودەسدانان وەبان 51کگم مادەی "کبتاگۆن" لە عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگردن وەبان 51 کگم حەب کبتاگۆن و دەسگیرکردن دوو توومەتبار راگەیان کە یەکیگیان ناشنامەی عەرەبیە، لە دوو ئۆپراسیۆن جیا.

‏وەزارەتەگەلە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، مەفرەزەی وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادە هووشبەرەیل و کاریگەری عەقلیەیل وە نوێنەرایەتی دوو بەش لێکۆڵینەوەی تایوەت و چەودێری نهێنی، دوو ئۆپراسیۆن ئەمنی جیوەجیکریا لە ئەنجام دوو توومەتبار رخدار دەسگیرکریان کە یەکیگیان خاوەن ناسنامەی عەرەبیە.

‏دیاریکرد، رێکار یاسایی پێویست گیریاسەوە وەرانوەر توومەتبارەیل و ئەرا دادگای تایوەت کلریان تا سزای گونجایگ وەربگرن.

‏

‏