‏دەسیگیرکردن توومەتبارەیل ودەسدانان وەبان 51کگم مادەی "کبتاگۆن" لە عراق

‏دەسیگیرکردن توومەتبارەیل ودەسدانان وەبان 51کگم مادەی "کبتاگۆن" لە عراق
2026-07-09T12:58:32+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت ناوخوەی، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگردن وەبان 51 کگم حەب کبتاگۆن و دەسگیرکردن دوو توومەتبار راگەیان کە یەکیگیان ناشنامەی عەرەبیە، لە دوو ئۆپراسیۆن جیا.

‏وەزارەتەگەلە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز  وت، مەفرەزەی وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادە هووشبەرەیل و کاریگەری عەقلیەیل وە نوێنەرایەتی دوو بەش لێکۆڵینەوەی تایوەت و چەودێری نهێنی، دوو ئۆپراسیۆن ئەمنی جیوەجیکریا لە ئەنجام دوو توومەتبار رخدار دەسگیرکریان کە یەکیگیان خاوەن ناسنامەی عەرەبیە.

‏دیاریکرد، رێکار یاسایی پێویست گیریاسەوە وەرانوەر توومەتبارەیل و  ئەرا دادگای تایوەت کلریان تا سزای گونجایگ وەربگرن.

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