دەسکریا وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا مانگ تەموز

شەفەق نیوز - بەغدا

ئمڕوو چوارشەممە، دەسەی خانەنشینی نیشتمانی، راگەیان لە دەسکردن وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ تەموز 2026، و دووپات کرد کە پرۆسەی خەرجکردنەگە وە شیوەیگ گام وە گام ئەنجام دریەێد.

دەسەگە، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە دەس کردیە وە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل مەدەنی و سەربازی ئەرا مانگ تەموز 2026، لەبان ئەوەگ پرۆسەی خەرجکردنەگە وە شیوەیگ پلە وە پلە ئەنجام بگرێد.

دەسەگە داوا لەو خانەنشینەیلە کرد کە نامەیل دەقی رەسنە پیان سەردان لقەیل بانکەیل و دەروازەیل پۊلداین ئەلکترۆنی بکەن لە بەغدای پایتەخت عراق و پارێزگایەیل ئەرا وەرگردن مووچەیلیان.

سەرچەوەیلیگ ئاگادار، لە وەختیگ زۊتر، مەزەنە کردۊن کە خەرجکردن مووچەی خانەنشینەیل ئەرا سوو پەنجشەممە دۊا بخرێد، هاوەخت وەگەرد پشوو بانکەیل کە تەرخان کریاس ئەرا تەواوکردن کارەیل بودجەیل نیمەی ساڵانە و جەرد ساڵانە، لە وەختیگ ئەوسا هیچ راگەیاننیگ فەرمی دەرنەچۊد کە وادەی خەرجکردنەگە دووپات بکەێد.