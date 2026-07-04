دەزگای دژەتیرۆر تیرۆریستیگ داعش لە باکور کەرکوک کوشێد
شەفەق نیوز – کەرکوک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە کوشتن یەک لە ئەندامەیل رێکخریاگ داعش لە کڕ ئۆپەراسیۆن ئەمنی کە دەزگای دژەتیرۆر لە دەوروگەرد ناحیەی ئاڵتون کۆپری باکور پارێزگای کەرکوک ئەنجامیدا.
سەرچەوەگە، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان هێزیگ لە دەزگاگە وەگەرد تیرۆریستەگە لەو ناوچە کە خوەی لە ناوی سڕپوی کردبوی تویش شەڕ هاتن، و ئیەیش بویە مدوو کوشتنی لەو وەختە، و هویچ زەرەدەیگ لە کڕ هێزە جیوەجیکارەگە توومار نەکریایە.
دیاری کرد ئی ئۆپەراسیۆنە لە چوارچمگ زنجیرە لە گورزەیل پێشوەختە هات کە دەزگای دژەتیرۆر ئەرا دویاداوکردن وەجیماگەیل داعش لە ناوچەیل ناوەین کەرکووک و سەڵاحەدین جیوەجی کەید، کە تا ئیسە هەر چەن وەخت جاریگ جموجویل شانەیل رێکخریاگەگە دوینرێد.
سەرچەوەگە دووپات کرد هێزە ئەمنیەیل وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەیل کوڵەوشکین لە دەوربەر ناوچەگە، ئەرا دڵنیابوین لە چووڵەوبوین لە هەر تیرۆریستی ترەگ، و وەدویاچگن ئەرا هەر جموجویل گومانکەری کە رخداری لەبان ئەمنیەت و سەقامگیری دروس بکەید.
ناوچەیل درێژەو بوی لە ناوەین پارێزگای کەرکووک و سەڵاحەدین، هەر وە تایبەت دەوربەر ئاڵتون کۆپری و وادی شای و زنجیرە کویەل حەمرین، جموجویل پیچاوپیچەیل لە وەجیماگەیل ڕێکخرایاگەگە وەخوەی دوینێد، کە ئیە هێزەیل سەربازی ناچار کەید ئۆپەراسیۆنەیل کوڵەوشکنین و شوینپاکردن وەردەوام جیوەجی بکەن ئەرا ئەوەگ نەیلن دەسکەن وە رێکەوخسن رزەیلیان.