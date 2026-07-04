‏دەزگای دژەتیرۆر تیرۆریستیگ داعش لە باکور کەرکوک کوشێد

‏شەفەق نیوز – کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە کوشتن یەک لە ئەندامەیل رێکخریاگ داعش لە کڕ ئۆپەراسیۆن ئەمنی کە دەزگای دژەتیرۆر لە دەوروگەرد ناحیەی ئاڵتون کۆپری باکور پارێزگای کەرکوک ئەنجامیدا.

‏سەرچەوەگە، لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان هێزیگ لە دەزگاگە وەگەرد تیرۆریستەگە لەو ناوچە کە خوەی لە ناوی سڕپوی کردبوی تویش شەڕ هاتن، و ئیەیش بویە مدوو کوشتنی لەو وەختە، و هویچ زەرەدەیگ لە کڕ هێزە جیوەجیکارەگە توومار نەکریایە.

‏دیاری کرد ئی ئۆپەراسیۆنە لە چوارچمگ زنجیرە لە گورزەیل پێشوەختە هات کە دەزگای دژەتیرۆر ئەرا دویاداوکردن وەجیماگەیل داعش لە ناوچەیل ناوەین کەرکووک و سەڵاحەدین جیوەجی کەید، کە تا ئیسە هەر چەن وەخت جاریگ جموجویل شانەیل رێکخریاگەگە دوینرێد.

‏سەرچەوەگە دووپات کرد هێزە ئەمنیەیل وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەیل کوڵەوشکین لە دەوربەر ناوچەگە، ئەرا دڵنیابوین لە چووڵەوبوین لە هەر تیرۆریستی ترەگ، و وەدویاچگن ئەرا هەر جموجویل گومانکەری کە رخداری لەبان ئەمنیەت و سەقامگیری دروس بکەید.

‏ناوچەیل درێژەو بوی لە ناوەین پارێزگای کەرکووک و سەڵاحەدین، هەر وە تایبەت دەوربەر ئاڵتون کۆپری و وادی شای و زنجیرە کویەل حەمرین، جموجویل پیچاوپیچەیل لە وەجیماگەیل ڕێکخرایاگەگە وەخوەی دوینێد، کە ئیە هێزەیل سەربازی ناچار کەید ئۆپەراسیۆنەیل کوڵەوشکنین و شوینپاکردن وەردەوام جیوەجی بکەن ئەرا ئەوەگ نەیلن دەسکەن وە رێکەوخسن رزەیلیان.

‏

‏