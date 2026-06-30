دۊای واشنتۆن.. زەیدی گەردینیگ ئەرا تورکیا و سعوودیە و ئیران راگەیەنێد

شەفەق نیوز - بەغدا

عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرەیل عراقی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە سەردان چەوەڕیکریاگی ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل، گەشتیگ وە شۊن خوەیا تیەرێد کە تورکیا و سعوودیە و ئیران گرێدەو، لە وەختیگ دووپات کرد کە حکومەت هێمان راسی ئەو توومەتەیلە لەباوەت دەسکردن وە دەسدریژیکردن لەبان وڵاتەیل کەنداو لەناو زەوییەیل عراقییەوە لەلای نەچەسپیاس.

زەیدی، لە قسەیلیگ ئەرا رووژنامەی "ئەلشەرقولئەوسەت"، وت کە بەرنامەی جویە دەرەکییەیلی، دۊای سەردان ویلایەتە یەکگرتگەیل، سەردانەیل کار ئەرا تورکیا و سعوودیە و ئیران لەخوەی گرێد.

دووپات کرد کە حکومەت لەلای نەچەسپیاس کە ئەو دەستدریژیکردنەیلە کە وڵاتەیل کەنداو کردنە ئامانج لەناو زەوییەیل عراقییەوە دەس وەشیانە، و باس دروسکردن دەسەیگ تایبەتمەن کرد ئەرا لێکۆڵینەوە لەی دۆسیە.

هەمیش وت: ئەو گشت سەرکردەیل هیزە ئەمنییەیل ئاگادار کردیەسەو لەباوەت گرنگی نواگیریکردن هر تەقەلایگ ئەرا وەکارهاوردن زەوییەیل عراقی لە دەسدریژیکردنە وەبان وڵاتەیل هاوسا.

لە باوەت ئابووری، زەیدی دیاری کرد کە حکومەت وەردەوامە لە دامەزرانن "سندوق وزە و گەشەپیدان"، کە لەناوی بانک ناوەندی عراقی بەشداری کەێد، و خرێدە روی ئەرا بەشداریکردن گشتی، وەگەرد کلکردن داوانامە ئەرا سعوودیە و ئیمارات و قەتەر، وەگەرد سندوق و بانکە ئەمریکی و ئەوروپییەیل ئەرا بەشداریکردن لەناوی.

دووپات کرد کە عراق نیەچوودە ناو بەرنامەی قەرزکردن لە سندوق ناودەوڵەتی پویل، و دیاری کرد کە حکومەت تەقەلای پشت بەسانن وە ئابووری بازاڕ، و کارکردن لەبان هەموارکردن یاسا ئابوورییەیلە دەێد کە ئیسە هاوئاهەنگ نین وەگەرد راسگانی ئیسە.

لە دۆسیەی نەفت، وت کە بەش عراق لە "ئۆپێك" نیەگونجێد وەگەرد رەوشەیلي و شمارەی دانیشتگەنی و خەرج جەنگ لەدژ ریخریاگ داعش، و دووپات کرد لە تەقەلای بەغدا ئەرا میکانیزمیگ دادپەروەرانەتر ئەرا بەشکردن بەشەیل هەناردەکردن نەفت.

هەرلیوا، زەیدی دووپات کرد کە حکومەتەگەی وەردەوامە لە نەهیشتن گەندەڵی، و کووتاییهاوردن وە دیاردەی چەک لەدەیشت چوارچیوەی دەوڵەت، و دووپات کرد کە گروپەیل دەس کردنەسە رادەسکردن چەک، و دەوڵەت قبووڵ نیەکەێد وە بویین هیچ لایەنیگ چەکدار لەدەیشت دامەزراوەیلی.

لە وەختیگ زۊتر سەرچەوەیگ ئاگادار، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد، کە سەرۆک وەزیرەیل عراقی عەلي زەیدی لە ماوەی سەردان چەوەڕیکریاگی ئەرا واشنتۆن لە مانگ ئایندە باس وازکردن یەکیگ لە کەفالەتەیل دارایی بانکی عراقی بەسیاگ لای ویلایەتە یەکگرتگەیل کەێد، کە بەهای وە 30 ملیار دۆلار مەزەنە کریەێد، وەگەرد دۆسیەیل ئابووری و بەرهەمکاری.